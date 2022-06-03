На душегуба завели уголовное дело. Расследование завершено. Материалы направили в Ковровский городской суд для рассмотрения.

В Коврове во время ремонта гимназии №1 убили человека. Подозреваемым по делу проходит нелегальный мигрант.По версии следствия, обвиняемый находился в компании двоих знакомых в бытовке поста охраны. Друзья распивали спиртное. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора, переросшая в драку. Гастарбайтер схватился за нож и зарезал обидчика.Жертве он нанёс не менее шести ударов в грудь. Женщина, попытавшаяся угомонить их, также получила ножевые ранения. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.На душегуба завели уголовное дело. Расследование завершено. Материалы направили в Ковровский городской суд для рассмотрения.