Её подозревают в 9 эпизодах присвоения денег и мошенничестве.

В Петушинском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против бывшей сотрудницы банка. Её подозревают в 9 эпизодах присвоения денег и мошенничестве.Работая главным менеджером, с использованием подделанных ею финансовых и бухгалтерских документов, а также программного обеспечения присвоила вверенные клиентами банку более 27 млн рублей.«Уже после увольнения женщина, находясь офисе, представилась клиенту сотрудником банка и получила от последнего 1, 3 млн рублей для зачисления в качестве вклада. Денежные средства она похитила и потратила на личные нужды», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Вину в совершённых преступлениях злоумышленница признала.Уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд.