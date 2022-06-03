Приговор пока не вступил в законную силу.

Вязниковский городской суд приговорил к условному сроку. В прошлом году девушка о готовящемся в ВУЗе взрыве.По версии следствия, она из хулиганских побуждений, находясь дома в Вязниках, она разместила сторис в Инстаграме с заведомо ложной информацией о готовящемся теракте на территории учебного корпуса университета.Девушка свой поступок желанием провести журналистское расследование.Суд рассматривал уголовное дело в особом порядке. В результате она получила полтора года условно с испытательным сроком в два года.Приговор пока не вступил в законную силу.