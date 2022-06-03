За 10 лет бизнес во Владимире стал чаще назначать на руководящие должности внутренних кандидатов. Такой вывод после опроса менеджеров по персоналу сделали в сервисе по поиску работы SuperJob.

За 10 лет бизнес во Владимире стал чаще назначать на руководящие должности внутренних кандидатов. Такой вывод после опроса менеджеров по персоналу сделали в сервисе по поиску работы SuperJob. «По сравнению с 2012 годом владимирские компании стали чаще назначать на руководящие должности внутренних кандидатов и реже привлекать топ и мидл-менеджеров со стороны», – прокомментировали в SuperJob.