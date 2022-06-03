Во Владимире «Центр школьного питания» оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченные продукты. Нарушения обнаружили в конце ноября прошлого года и в январе текущего во время прокурорских ..

Во Владимире «Центр школьного питания» оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченные продукты. Нарушения обнаружили в конце ноября прошлого года и в январе текущего во время прокурорских проверок.Контролеры пришли в школы №20 и 49. В холодильниках прокуроры нашли продукты с истекшим сроком годности, а также еду без упаковки.По результатам мероприятий надзорное ведомство составило несколько протоколов. По закону штраф за такие проступки составляет от 300 до 600 тысяч рублей. В результате за каждое образовательное учреждение организации присудили по 150 тысяч рублей.