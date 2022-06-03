Один заплатит пять тысяч рублей, второй - полторы.

Во Владимире двух водителей оштрафовали за дрифт у «Золотых ворот». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В интернете полицейские увидели ролик, на которой автомобилисты совершают опасные манёвры в центре Владимира. Пост в соцсетях вызвал немало возмущений со стороны горожан. Дескать, так и до трагедии недалеко.Госавтоинспекторы инициировали проверку. В результате разбирательств нарушители были установлены. Ими оказались два владимирца 23-х и 26-ти лет.В отношении молодых людей вынесли постановления о наложении штрафа. Один заплатит пять тысяч рублей, второй - полторы.