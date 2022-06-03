Ранее владельца АЗС более 50 раз привлекали к административной ответственности.

Во Владимире снесли незаконную автозаправку на улице Луначарского. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области.Ранее владельца АЗС более 50 раз привлекали к административной ответственности. Сегодня судебные приставы и прокуроры совершат итоговый выход на объект с целью проверки исполнения решения суда.«Ежемесячные штрафы вынудили должника ликвидировать сооружение», - уточнили в ведомстве.Напомним, что ещё 10 лет назад Октябрьский районный суд Владимира вынес решение о демонтаже. Причина - нарушения при возведении объекта. Станция построена в охранной зоне и слишком близко к жилым домам.В 2013 году судебные приставы обязали владельца убрать бензоколонку. Девять лет АЗС простояла в «замороженном» состоянии. Её так и не ввели в эксплуатацию.В конце мая на Лыбедь подъехала спецтехника и приступила к разбору конструкций. Рабочие уже сняли обшивку, увезли прилавки. Спустя почти 10 лет закон восторжествовал.