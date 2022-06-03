Как заверили власти, случай не гарантийный и восстанавливать полотно придется за счёт бюджета области.

Активисты Общероссийского народного фронта требуют отремонтировать дорогу «Струнино – Площево». Её заасфальтировали в прошлом году, но большегрузы уже разбили проезжую часть.Через автомагистраль идёт плотный трафик фур со стройматериалами. По указанному пути грузовики объезжают пункт весового контроля.«Мы видим глубокие выбоины, а правая часть – по направлению к Москве – разбита картами», – рассказала сопредседатель регионального штаба «фронтовиков» Наталья Палаткина.Как заверили власти, случай не гарантийный и восстанавливать полотно придется за счёт бюджета области.Чиновники обследовали автомагистраль и сообщили, что участков, для пункта весового контроля, на трассе «Струнино – Площево» нет. Однако принято решение организовать передвижной пост.«Машины массой 10, 20 тонн идут по мосту, где есть ограничения в 3,5 тонны. Если он рухнет, то население двух районов города останется без транспортного сообщения», – резюмировали в ОНФ.