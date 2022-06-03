С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151874 владимирцев.

Во Владимирской области на 3 июня выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 4 - в Ковровском, по 1 - в Юрьев-Польском, Собинском, Меленковском, Вязниковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный, 3 -в Гусь-Хрустальном районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151874 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41258 заболевших во Владимире, 17918 - в Ковровском районе и 16770 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.