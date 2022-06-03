СледКом объявил в розыск мужчину, причастного к убийству 44-летнего жителя Мурома. Предполагаемого убийцу засняли камеры видеонаблюдения, сообщили в СК 2 июня. Убийство случилось 17 ноября 2021

СледКом объявил в розыск мужчину, причастного к убийству 44-летнего жителя Мурома. Предполагаемого убийцу засняли камеры видеонаблюдения, сообщили в СК 2 июня. Убийство случилось 17 ноября 2021 года в 21:00. Около магазина «Магнит» в Муроме неизвестный в упор выстрелил в погибшего из огнестрельного оружия. Найти убийцу не могут до сих пор. Любую информацию о подозреваемом следственное