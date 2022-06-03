Главу банды арестовали. Остальных членов выдворили из страны.

Во Владимирской области ФСБ накрыла религиозно-экстремистскую ячейку, призывавшую к терроризму. В ней состояли три уроженца из Центральной Азии.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в интернете они призывали к совершению терактов. Лидер размещал в Telegram-канале пропагандистские материалы «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).В апреле на азиатов завели уголовное дело. Главу банды арестовали. Остальных членов выдворили из страны.