Спор народа и власти. Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» требуют у чиновников убедить Фонд развития территорий отозвать апелляционную жалобу на признание застройщика банкротом. На очередном

Спор народа и власти. Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» требуют у чиновников убедить Фонд развития территорий отозвать апелляционную жалобу на признание застройщика банкротом. На очередном собрании более ста человек. Люди просят у властей позволить Игорю Другову завершить строительство жилого комплекса. Татьяна Жукова, участница собрания Здесь все дома купили семьи молодые с детьми. С материнским капиталом, субсидиями,