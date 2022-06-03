3 июня на собрании с обманутыми дольщиками ЖК «Дуброва парк – 2» были приняты решения, которые присутствующие встретили аплодисментами. Застройщику дали время до октября, чтобы сделать

3 июня на собрании с обманутыми дольщиками ЖК «Дуброва парк – 2» были приняты решения, которые присутствующие встретили аплодисментами. Застройщику дали время до октября, чтобы сделать недостроенный дом. До 20 июня Игорь Другов должен будет предоставить план работы, а до 28 июня начать его выполнять. В случае, если все пойдет хорошо, в октябре врио губернатора