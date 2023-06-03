6 сувениров из Владимира и области стали победителями и призерами конкурса Туристский сувенир...

6 сувениров из Владимира и области стали победителями и призерами конкурса "Туристский сувенир Золотого кольца".Напомним, что во Владимирской области впервые прошел конкурс "Туристский сувенир Золотого кольца".Мастера боролись за звание лучших в 4-х номинациях:- Гастрономический сувенир Золотого кольца;- Сувенирный набор Золотого кольца;- Полиграфический сувенир Золотого кольца;- Декоративно-прикладной сувенир Золотого кольца.На конкурс было подано более 100 заявок от авторов и производителей туристических сувениров из Владимира, Иванова, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова, Суздаля, Углича, Ярославля, Московской области. Представленные сувениры связаны с историей, достопримечательностями и культурой маршрута «Золотое кольцо России».В финал вышло 46 участников с 77 работами. Об этом сообщает городская администрация.В число победителей и призеров конкурса вошло 4 сувенира владимирских авторов, а также мастеров из Суздаля и Киржача.В номинации «Гастрономический сувенир» Гран-При присвоено Татьяне Мараевой за «Шоколад Владимирского края» (г. Киржач, Владимирская область).Второе место в этой номинации заняла основатель владимирского «Музея непридуманных историй» Татьяна Пикунова с сувениром «Подарочный тубус с чаем и магнитом».В той же номинации и категории «бронзу» жюри отдали владимирцу Александру Гореву за ремесленный печатный пряник.Приз за второе место в категории до 3000 рублей получил владимирец Артем Петриченко и его сувенир «Купец Огурец, Боярыня Рябина, Княжна Вишня».В номинации «Полиграфический сувенир» в категории до 3000 рублей первое место занял «Путеводитель по Суздалю» Валерия Царёва.В номинации «Декоративно-прикладной сувенир Золотого кольца» конкурса жюри единогласно присвоило первое место владимирской компании «Успех» за сувенир «Кубик Рубика с авторскими иллюстрациями» (категория до 3000 рублей).В рамках Форума также прошла панельная дискуссия «Туристический сувенир Золотого кольца: проблемы и пути решения». Участники дискуссии обсудили главные тренды в производстве сувениров, концепции музейного сувенира и опыт успешных продаж.Фото: городская администрация