Через Владимирскую область начнут следовать сдвоенные скоростные поезда «Ласточка». В июне 2023...

Через Владимирскую область начнут следовать сдвоенные скоростные поезда «Ласточка».В июне 2023 года по маршруту Нижний Новгород – Москва через Владимирскую область начнет следовать сдвоенный состав скоростного поезда №721/722 «Ласточка». Как сообщает Горьковская железная дорога, весь июнь пассажирский поезд будет состоять из десяти вагонов, а не из пяти.Сдвоенный состав скоростной «Ласточки» №721/722 будет отправляться:• из Москвы 2,4,9,12,16,18,23 и 25 июня в 20:57, прибытие в Нижний Новгород на следующий день в 01:07;• из Нижнего Новгорода 3,5,10,13,17,19,24 и 26 июня в 04:55, прибытие в столицу в эти же сутки в 09:06Более подробную информацию о расписании поездов дальнего следования и их остановках на станциях Владимирской области можно узнать по телефону: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».Фото: официальный телеграм-канал ГЖД