Врачи начнут принимать пациентов в один и тот же день в одинаковое время.

Министерство здравоохранения Владимирской области утвердило в регионе единый день личного приема граждан в медицинских организациях, об этом сообщает .Теперь врачи начнут принимать пациентов в установленный день в одно и то же время. В частности, владимирцы еженедельно по вторникам смогут попасть на прием с 14:00 до 18:00. Запись ко врачу должна осуществляться заранее через телефон медорганизации или в письменной форме.Напомним, в Суздальской ЦРБ 33 сотрудников.