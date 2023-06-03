Город Владимир будет обеспечен возможностью укрытия жителей в случае угрозы.
Об этом на...
Город Владимир будет обеспечен возможностью укрытия жителей в случае угрозы.
Об этом на пресс-конференции заявил глава города, Дмитрий Наумов. Разговор о бомбоубежищах возник из-за неспокойной обстановки в связи с атаками на российские города.
"Вообще, в случае опасности жителей должны эвакуировать из города. В бомбоубежищах должны укрывать тех, кто работает на предприятиях. Если в граничащих с Украиной областях уже давно идет ревизия укрытий, то в нашем городе она только начата", добавил мэр.
Сейчас во Владимире будет сделана масштабная оценка существующих убежищ и рассмотрят возможность развертывать быстровозводимые убежища.
Фото pxfuel.com