Город Владимир будет обеспечен возможностью укрытия жителей в случае угрозы. Об этом на...

Город Владимир будет обеспечен возможностью укрытия жителей в случае угрозы.Об этом на пресс-конференции заявил глава города, Дмитрий Наумов. Разговор о бомбоубежищах возник из-за неспокойной обстановки в связи с атаками на российские города."Вообще, в случае опасности жителей должны эвакуировать из города. В бомбоубежищах должны укрывать тех, кто работает на предприятиях. Если в граничащих с Украиной областях уже давно идет ревизия укрытий, то в нашем городе она только начата", добавил мэр.Сейчас во Владимире будет сделана масштабная оценка существующих убежищ и рассмотрят возможность развертывать быстровозводимые убежища.Фото pxfuel.com