Шквалистый ветер и град размером с перепелиное яйцо повредили объекты электросетевого комплекса.

Во Владимирской области из-за несколько районов остались без света. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев.Шквалистый ветер и град размером с перепелиное яйцо повредили объекты электросетевого комплекса. Энергетики уже устраняют последствия. В связи с ухудшениями погоды во «Владимирэнерго» дежурят 139 бригад, в состав которых вошли 511 человек и 128 единиц техники.«Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения. Развёрнут оперативный штаб. Ведётся непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки. При обнаружении оборванных проводов ЛЭП ни в коем случае не приближайтесь к ним, а вызывайте специалистов», - подчеркнул губернатор.Единый номер бесплатного колл-центра «Россетей»: 8-800-220-0-220.