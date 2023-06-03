Мэр города Владимира, Дмитрий Наумов рассказал, когда ожидать поставок новых автобусов в областной...
Мэр города Владимира, Дмитрий Наумов рассказал, когда ожидать поставок новых автобусов в областной центр.
30 мая на своей пресс-конференции мэр Владимира Дмитрий Наумов сообщил, что первые поставки новых автобусов во Владимир ожидаются в середине этого лета. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Он напомнил, что в первые месяцы его работы в должности главы на обслуживание маршрутов общественного транспорта во Владимире выходило, в среднем, 70% подвижного состава, предусмотренного муниципальными контрактами. Сейчас на маршруты направляют порядка 85% автобусов и троллейбусов. Но этого недостаточно.
Многие машины изношены, поэтому уже в июле парк муниципального перевозчика АО «Владимирпассажиртранс» пополнят 4 новых троллейбуса, а в конце лета – начале осени запланирована масштабная поставка сразу 100 новых автобусов разной вместимости: 35 дизельных и 65 газовых. Благодаря новым машинам объективно повысится качество, регулярность и безопасность пассажирских перевозок.
Дмитрий Наумов подчеркнул, что не является сторонником обновления общественного транспорта исключительно за счет роста тарифа для населения. Поэтому городские власти, при поддержке губернатора Александра Авдеева, приобретают новые машины с использованием механизма государственного лизингового кредитования. Общий объем закупки вместе с лизинговыми платежами составит около 1,9 миллиарда рублей, с многолетней рассрочкой платежа.