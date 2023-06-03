Мэр города Владимира, Дмитрий Наумов рассказал, когда ожидать поставок новых автобусов в областной...

Мэр города Владимира, Дмитрий Наумов рассказал, когда ожидать поставок новых автобусов в областной центр.30 мая на своей пресс-конференции мэр Владимира Дмитрий Наумов сообщил, что первые поставки новых автобусов во Владимир ожидаются в середине этого лета. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Он напомнил, что в первые месяцы его работы в должности главы на обслуживание маршрутов общественного транспорта во Владимире выходило, в среднем, 70% подвижного состава, предусмотренного муниципальными контрактами. Сейчас на маршруты направляют порядка 85% автобусов и троллейбусов. Но этого недостаточно.Многие машины изношены, поэтому уже в июле парк муниципального перевозчика АО «Владимирпассажиртранс» пополнят 4 новых троллейбуса, а в конце лета – начале осени запланирована масштабная поставка сразу 100 новых автобусов разной вместимости: 35 дизельных и 65 газовых. Благодаря новым машинам объективно повысится качество, регулярность и безопасность пассажирских перевозок.Дмитрий Наумов подчеркнул, что не является сторонником обновления общественного транспорта исключительно за счет роста тарифа для населения. Поэтому городские власти, при поддержке губернатора Александра Авдеева, приобретают новые машины с использованием механизма государственного лизингового кредитования. Общий объем закупки вместе с лизинговыми платежами составит около 1,9 миллиарда рублей, с многолетней рассрочкой платежа.