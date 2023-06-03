Молодые специалисты из Владимирской области предложили оригинальные проекты по благоустройству...

Молодые специалисты из Владимирской области предложили оригинальные проекты по благоустройству посёлка Муромцево.Завершился приём заявок на молодёжный конкурс на лучший архитектурный проект благоустройства посёлка Муромцево Владимирской области. Его цель – облагородить историческую часть населённого пункта в Судогодском районе, где находится уникальная усадьба лесопромышленника Владимира Храповицкого. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.«Постепенно приступаем в реализации наших планов по благоустройству Муромцево, особенно его центральной части. Необходимо обсудить разные идеи и подходы, касающиеся и поселковой части, и музейной территории. Важно, чтобы сложившаяся система взаимодействия музея-заповедника, лесотехнического техникума, жилого фонда и объектов торговли двигалась в сторону туристической привлекательности и появления новых инфраструктурных объектов», – отметил губернатор Александр Авдеев.На конкурс поступило 18 проектов от студентов владимирских вузов и колледжей, обучающихся архитектуре и дизайну, а также от молодых специалистов. Жюри рассмотрит их работы до 15 июня.Все проекты разные: одни участники предлагают вдохнуть новую жизнь в исторический центр Муромцево, другие - предусматривают создание зоны тихого отдыха с оригинальным освещением, фонтанами из природного камня, декоративными клумбами и аллеями.Предлагается также установить въездные арки в лесопарковую зону замка Храповицкого и в жилой квартал посёлка.Фото ГТРК "Владимир"