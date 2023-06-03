На одной из улиц Владимира запретили остановку и стоянку автомобилей. Во Владимире на улице...

На одной из улиц Владимира запретили остановку и стоянку автомобилей.Во Владимире на улице Растопчина ввели ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Об этом сообщили в городской администрации.Остановку и стоянку автомобилям запретили рядом с гостиницей «Князь Владимир». В мэрии подчёркивают, что ограничения служат для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы Растопчина.Напомним, что жителям Владимира запретили останавливаться и парковать свои автомобили на улице Садовой.В местах ограничения установят знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».Фото pxfuel.com