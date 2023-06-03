Молодую возлюбленную 74-летнего юмориста не раз унижали и оскорбляли на грани фола. Порой Татьяна Брухунова и сама хамила как сапожник, но Дни.ру решили отпустить ей грехи. Рассказываем, почему Евгений Петросян нашел чудо-женщину.

Молодуювозлюбленную 74-летнего юмориста не раз унижали и оскорбляли на грани фола.Порой Татьяна Брухунова и сама хамила как сапожник, но "Дни.ру"решили отпустить ей грехи. Рассказываем, почему Евгений Петросян нашелчудо-женщину.1. Не скрывает истинных намеренийНеравный брак с целью извлечения выгоды распространен широко,а провинциальная штучка Татьяна Брухунова продолжила эту традицию безлицемерной фальши. Иная бы девица, отхаркивая, изображала любовь до гроба, поэтомуЕвгений Петросян может гордиться честностью жены."Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?"— исчерпывающе отвечала на колкости наша Таня.2. Живет в свое удовольствиеВ промежутке между посещением ресторанови спектаклей 34-летняя жена Петросяна успевает обновить гардероб, да еще ирекламу дать, чтобы наряды в подарок прислали. В доме она собираетантиквариат, в животе пирожные, а в личном блоге сплошные лайки.Татьяна Брухунова живет на широкую ногу,потому что сама так захотела и разрешила себе, ну а Евгений Петросян удачноподвернулся на жизненном пути. Пока остальные грустят, наша Таня громко плачет от смеха.3. Плюет на стандарты красотыЛюбители пошутить прозвали ее клоунессой за причудливыенаряды и экстравагантные вещицы. И хотя супруга Петросяна лишена длинных ног иосиной талии, она не стесняется своего тела. Декоративная косметика для нее — блажь.Она умеет привлекать иначе, будь то забавный чепчик, бабушкин платок иликандибобер. Татьяна Брухунова рушит стереотипы, которые заставляют женщинчувствовать себя некрасивыми.4. Работает не покладая рукЕвгений Петросян не оставил душеньку бездела и пристроил директором в свой театр эстрадных миниатюр. Нередко онажалуется на загруженный график, хотя вполне могла бы сидеть у мужа на шее безвсякой занятости. Ей приходится не только нести ответственность за семейноедело и воспитывать ребенка, но и поглядывать мужу в тарелку, чтобы холестеринне поднялся.5. Поднимает настроениеЕдва ли не каждое утро Татьяна Брухунованачинает с публикации видео, которое снимает по пути на кудыкину гору. Накамеру жена Евгения Петросяна обсуждает насущные темы вроде обнаглевшихтаксистов и дрянных мужиков, чей зад внезапно оказывается перед ее лицом. Нодаже при таких обстоятельствах наша Таня вызывает улыбку и оптимизм, благодаряэмоциональным умозаключениям и демонстрации китчевых аксессуаров.Современное общество часто винит иклеймит позором человека вместо того, чтобы увидеть в нем лучик света. Конечно, ЕвгенийПетросян взял в жены не ангела, но и мы все тоже не святые.