Обманутые дольщики из Владимирской области смогут подавать заявления на выплаты через портал...

Обманутые дольщики из Владимирской области смогут подавать заявления на выплаты через портал госуслуг.Как рассказали в Фонде развития территорий, дольщики могут оформить выплату, направив заявление по почте либо через "личный кабинет" на сайте фонда. В июне они смогут сделать это и через портал госуслуг. Причем сервис, как отметили в ФРТ, начнет действовать досрочно - уже в начале лета. Срок рассмотрения заявлений, которые поступят через портал госуслуг - до 10 дней.Обманутые дольщики, в зависимости от принятого Наблюдательным советом Фонда развития территорий решения, с помощью господдержки могут получить либо жилье (если дом решено было достраивать), либо денежные выплаты.Для подачи заявления необходимо будет зайти на портал госуслуг, выбрать услугу, ознакомиться с перечнем необходимых документов и подать заявление. Новый сервис позволит ускорить оформление выплат людям, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов, подчеркнули в Фонде развития территорий.Оформлять и отслеживать заявление можно будет в том числе и в мобильном приложении "Госуслуги".Фото pxfuel.com