Из-за шквалистого ветра пострадали четыре автомобиля.

Во Владимирской области из-за прошедших гроз и шквалистого ветра 3 июня зафиксирован ряд происшествий, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Так, в нескольких местах частично нарушено электроснабжение, из-за поваленных деревьев пострадали четыре автомобиля. В Судогодском районе на автодороге «Владимир – Муром – Арзамас» рухнули деревья – их убирали подразделения спасателей, также МЧС выполнила опиловку упавшего дерева в Камешковском районе.С последствиями непогоды всего боролись 16 сотрудников МЧС и восемь единиц спецтехники.К счастью, и-за непогоды никто не пострадал.Напомним, из-за урагана несколько районов Владимирской области