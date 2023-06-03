Компания пытается обжаловать решения судов и продолжает пользоваться стоянкой.

ООО «Паркинг» отказывается возвращать мэрии Владимира . Компания пытается обжаловать решения судов и продолжает пользоваться стоянкой.Ранее Владимирский арбитраж недействительным договор аренды участков площадью 5300 квадратных метров в центре города. Земля находится на балансе ЦПКиО, но с сентября 2020 года учреждение сдало её в аренду компании «Паркинг» как гараж-стоянку. По факту фирма получила без торгов не гараж, а земельный участок.Прокуроры посчитали сделку незаконной. Суд поддержал их. Мэрия и её контрагент попытались обжаловать решение судьи, но безуспешно. Тогда оба партнёра направили кассационную жалобу в арбитражный суд Волго-Вятского округа, который также отказал в её удовлетворении. Налицо попытка затянуть процесс, ведь время идёт, а деньги за парковку капают в карман предпринимателей. Теперь они могут обжаловать постановление в Верховном суде.