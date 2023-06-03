Психолог рассказала, как ношение колец на то или ином пальце поможет улучшить жизнь.

Психолог рассказала, как ношение колец на то или ином пальце поможет улучшить жизнь.С незапамятных времен люди украшали себя при помощи колец илисерег. Тем не менее, мало кто знает, что каждый из пальцев отвечает заопределенную энергию, а надетое на него кольцо может изменить жизнь влучшую сторону.Литотерапевт и психолог Екатерина Воропаева рассказала журналистам портала Passion о том, как кольца привлекут в жизнь удачу.Оказывается,кольца на больших пальцах подарят своему обладателю большое количествоэнергии, но могут и вызвать приступы агрессии. На указательном же пальцекольцо поможет приобрести осознанность, остроту ума и подарить талантуправленца. Однако. если материал украшения или камни, инкрустированные внего, не подходят владельцу, то ситуация может измениться кардинально:занудство, пренебрежительность и даже самодурство станут его новымиспутниками.На средних пальцах носить кольца должны те, кто неможет обойтись без сакральных символов. Особенно подходит для этогосредний палец левой руки: это идеальное место для кольца "Спаси исохрани", подчеркивает эксперт.Украшенные безымянные пальцы помогут улучшить сферу отношений, а также поддержат в творчестве и развитии бизнеса.Напоследок,психолог обратила внимание стоит еще и на то, что на левой руке следуетносить кольца для привлечения тех качеств, которые вы хотите в себеразвить. На правой же – чтобы привнести в свою жизнь более материальныевещи.Но что же делать тем, кто, ознакомившись со статьей, понял,что долгое время носил кольца неправильно? Выход есть: достаточносделать 10 сеансов массажа рук с солью. Это и отлично расслабит, ипоможет "обнулить" неправильное ношение колец.