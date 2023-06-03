В Муроме завершилось расследование в отношении местного жителя. Как сообщают в прокуратуре Владимирской области, фигуранта подозревают в хищении больше полумиллиона рублей у

В Муроме завершилось расследование в отношении местного жителя. Как сообщают в прокуратуре Владимирской области, фигуранта подозревают в хищении больше полумиллиона рублей у Жилищно-строительного кооператива, председателем которого он был на тот момент. Мужчина злоупотреблял своим положением с 2017 по 2020 годы: “Мужчина, состоявший в должности председателя ЖСК, систематически совершал присвоение денежных средств кооператива под предлогом оплаты