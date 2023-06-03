Прокуратура Владимирской области обязала управляющую компанию провести ремонт в многоквартирном...

Прокуратура Владимирской области обязала управляющую компанию провести ремонт в многоквартирном доме.Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка жилищного законодательства.При содержании многоквартирного дома № 6 по ул. Молодежная в д. Октябрьская были выявлены нарушения, а именно повреждения отмостки по всему периметру дома, следы выпадения кирпичной кладки на стенах, трещины и повреждения на заделах швов плит межэтажных перекрытий и кирпичной кладки, отсутствовали окна на лестничном пролёте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В итоге, прокурором в Вязниковский городской суд направлено исковое заявление. ООО «Вязниковский Управдом» обязали устранить допущенные нарушения и провести ремонт в указанном доме.Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.Фото pxfuel.com