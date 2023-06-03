Средняя зарплата владимирцев выросла на 12%, по сравнению с 2022 годом. Глава города Дмитрий...

Средняя зарплата владимирцев выросла на 12%, по сравнению с 2022 годом.Глава города Дмитрий Наумов на пресс-конференции сказал, что зарплата владимирцев в 2022 году в среднем составила 55,5 тысяч рублей. То есть на 12% выше, чем годом ранее.Также он отметил, что свыше 70 крупных и средних промышленных предприятий города в 2022 году произвели товаров и услуг почти на 15% больше, чем годом ранее — на сумму свыше 162 миллиардов рублей. На 80% промышленность Владимира представлена обрабатывающими производствами, где высока доля добавленной стоимости, которые выпускают современную, наукоемкую, востребованную рынком продукцию.Мэр Владимира отмети, что собственные доходы бюджета города составляют около 6 миллиардов. А расходы - почти в два раза больше. Разница покрывается целевыми дотациями вышестоящих бюджетов. Так, только в I квартале 2023 года в бюджет города было привлечено свыше 1 миллиарда рублей.Фото pxfuel.com