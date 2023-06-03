Троицкая родительская суббота. Что нужно знать и как провести этот день? В 2023 году Троицкая...

Троицкая родительская суббота. Что нужно знать и как провести этот день?В 2023 году Троицкая родительская суббота выпадает на 3 июня. Родительская суббота является самым древним поминальным днем, установленным еще в апостольские времена, когда христиане собирались вместе, чтобы почтить память христианских мучеников, не погребенных должным образом.Так как богослужебный день по традиции начинается накануне вечером, то именно в пятницу совершается первое поминовение усопших: это Великая Панихида, или Парастас. Утром самой Родительской Субботы служится литургия, на которой также поминаются усопшие, звучат заупокойные тропари. А по окончании ее следует еще одно богослужение, посвященное нашим близким – панихида.В этот день лучше всего посетить храм, раздать милостыню, помолиться. Христиане подают первые записки о близких уже накануне Субботы, то есть в пятницу вечером. Как правило, в этом случае имена усопших читаются:во время Парастаса;за литургией утром следующего дня.Есть храмы, где христиане, чьи имена поданы в записках накануне Субботы, поминаются также на панихиде, однако, чаще всего панихиду все же заказывают отдельно.Если посетить храм в этот день не получается, помянуть усопших можно дома молитвой перед иконой.Не рекомендуется в этот день проводить пышные празднества или увеселительные мероприятия.Ни в коем случае нельзя сквернословить и негативно отзываться или думать об умерших.Как и в большинство церковных праздников, нельзя выполнять тяжелую работу, прибираться дома и делать прочие дела по хозяйству. Однако ряд священнослужителей считают, что данные «запреты» и «ограничения» связаны только с тем, что рабочие и домашние дела не должны стать в этот день для верующих препятствием помолиться и помянуть усопших.Фото pxfuel.com