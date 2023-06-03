Увлекательная программа ждет гостей и жителей Владимирской области на фестивале «Муромцевские...

Увлекательная программа ждет гостей и жителей Владимирской области на фестивале «Муромцевские гуляния».Сегодня, 3 июня с 12.00 до 16.00, на площадке хозяйственного двора усадьбы Храповицкого Судогодского района пройдет фестиваль «Муромцевские гуляния». Вход – бесплатный.Участниками праздниками станут творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества, гостей ждут игры и хороводы, выставки и концерты.Для желающих попробовать традиционные блюда и напитки русской кухни откроется «Троицкое подворье». Также для гостей фестиваля приготовлена «Ярмарка мастеров» и её логическое продолжение – площадка «Хранители традиций», где развернутся мастер-классы.На «Богатырской поляне» организуют силовые потехи, а развлечься - на «Необыкновенных играх». Такие как: «СеноГольф», «ГраблиБол», «СеноКрикет». Любители сэлфи сделают замечательные снимки в фотозоне и зоне отдыха «Сенокос».Фото Владимиро-Суздальский музей-заповедник