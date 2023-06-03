В зоне отключения находился 91 населённый пункт с населением 10241 человек.

В 4 из 6 районах Владимирской области восстановили электроснабжение. Об этом рассказал Александр Авдеев.По информации на 19 часов в зоне отключения находился 91 населённый пункт с населением 10241 человек. Свет вернулся в дома 3155 человек, проживающих в 44 городах, деревнях и сёлах.В наиболее пострадавшие места направлены бригады энергетиков и спецтехника. Для подачи электричества в соцучреждения специалисты могут задействовать 22 резервных источника электроснабжения мощностью более 2,3 МВт.«Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения», - резюмировал губернатор.