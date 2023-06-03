В Фатьяновском парке к юбилейному фестивалю поэзии расширят пространство для гостей. В 50-й раз в...

В Фатьяновском парке к юбилейному фестивалю поэзии расширят пространство для гостей.В 50-й раз в парке имени известного поэта, уроженца Вязников Алексея Фатьянова будут звучать любимые песни и стихи. Он пройдет в городе Вязники 22 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Фатьяновский парк пользуется большой популярностью. К юбилейному концерту было принято решение закупить еще 140 скамеек, чтобы всем хватило места. Также хотят расширить тротуарную площадку вокруг зрительного зала и поставить новый пешеходный мостик с подсветкой в парке.В прошлом году на благоустройство городов Владимирской области выделили 90 миллионов рублей. Среди них, в Вязниках, благодаря дополнительным средствам, проводилось обновление Фатьяновского парка. Заменили сцену, зрительный зал, обновили дорожки, аллеи, сделали детскую площадку.К сведению: в программе праздника — «Встреча поэтов России», литературный марафон «Пегас над городом», концерты в микрорайонах города и населённых пунктах района, фольклорный праздник «Вязниковский разгуляй». Гала-концерт по традиции состоится на обновлённой «Солнечной поляночке» в Фатьяновском парке.Фото Подслушано Вязники