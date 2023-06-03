Счастье в мелочах, и ощутить его помогает вкусная жареная картошка. Особенно, если рецепт предоставил сам Эммануил Виторган.

Счастьев мелочах, и ощутить его помогает вкусная жареная картошка. Особенно, еслирецепт предоставил сам Эммануил Виторган."Дни.ру" решили вспомнить выпуск программы"Смак", в котором знаменитый артист поделился секретным способомприготовления любимой еды. Актер обожает жареный картофель с детства. А ведь вте времена достать заветные корнеплоды было совсем не просто. С годами ЭммануилВиторган нашел оптимальный рецепт, по которому готовить одно удовольствие."Я дитя войны, потому для меня лучшее блюдо из самыхлучших — это картофель. В любом виде, особенно в жареном. Мы жили в то время вСтаврополе на Кавказе, я помню эту коммунальную квартиру. Я бегал по комнате икричал: Мама, хочу картошку, хочу картошку!" — рассказывал на телевиденииЭммануил Виторган.Ингредиенты1. Картофель,2. Белый репчатый лук,3. Растительное масло,4. Куриные яйца,5. Укроп,6. Соль.Рецепт жареной картошки от Эммануила ВиторганаЧистим картофель и нарезаем его соломкой. Ставим на огоньсковороду, добавляем в масло и ждем, когда оно хорошенько разогреется. Затемвыкладываем картошку и убавляем огонек.Пока готовится картошка, не забываем ее переворачивать. Параллельноизмельчаем репчатый лук.Далее, как советует Эммануил Виторган, когда на картошке начнетпоявляться корочка, на отдельной сковороде жарим на масле лук. Ждем, когда онзазолотится и соединяем содержимое обеих сковородок: на пике аромата луквыкладываем в картофель и перемешиваем.Сырые яйца разбиваем и выливаем сверху на сковородку с лукоми картошкой — по аналогии с яичницей. Солим все и закрываем крышкой. Когда яйцазапекутся, посыпаем блюдо нарезанным укропом и выкладываем на тарелки.Вот и весь рецепт! Вкусное и питательное блюдо отЭммануила Виторгана готово к употреблению.