Владимирская авиабаза получила летательный аппарат нового поколения для борьбы с лесными...
Владимирская авиабаза получила летательный аппарат нового поколения для борьбы с лесными пожарами.
В условиях пожароопасного сезона усиливается наземное и воздушное патрулирование лесного фонда.
Летательный аппарат нового поколения - автожир, для борьбы с лесными пожарами появился у Владимирской авиабазы. Там уже есть три самолета «Ан-2», готовых к полетам по 4 утвержденным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
Современный автожир представляет собой компактное устройство обтекаемой формы, внешне схож с вертолётом, в носовой части которого, размещаются люди. У автожира, как и у вертолета, есть несущий винт, который приводится во вращение не двигателем как в вертолете, а набегающим потоком воздуха, выполняя функции крыла и создавая подъемную силу. Такое явление называется авторотацией. Эффект авторотации позволяет посадить автожир с выключенным двигателем, что сравнимо с управлением парашютом.
В настоящее время автожиры набирают популярность. Легкие и недорогие летательные аппараты, которые используются в лесном хозяйстве.
Фото Правительства Владимирской области