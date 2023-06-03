Владимирская авиабаза получила летательный аппарат нового поколения для борьбы с лесными...

Владимирская авиабаза получила летательный аппарат нового поколения для борьбы с лесными пожарами.В условиях пожароопасного сезона усиливается наземное и воздушное патрулирование лесного фонда.Летательный аппарат нового поколения - автожир, для борьбы с лесными пожарами появился у Владимирской авиабазы. Там уже есть три самолета «Ан-2», готовых к полетам по 4 утвержденным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Современный автожир представляет собой компактное устройство обтекаемой формы, внешне схож с вертолётом, в носовой части которого, размещаются люди. У автожира, как и у вертолета, есть несущий винт, который приводится во вращение не двигателем как в вертолете, а набегающим потоком воздуха, выполняя функции крыла и создавая подъемную силу. Такое явление называется авторотацией. Эффект авторотации позволяет посадить автожир с выключенным двигателем, что сравнимо с управлением парашютом.В настоящее время автожиры набирают популярность. Легкие и недорогие летательные аппараты, которые используются в лесном хозяйстве.Фото Правительства Владимирской области