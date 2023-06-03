Владимирскую область накроет мощный ливень и сильный ветер. Во Владимирской области, по прогнозам...

Владимирскую область накроет мощный ливень и сильный ветер.Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 3 июня ожидается гроза, дождь с градом и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили во "Владимирэнерго.К оперативному реагированию готовы 139 бригад: 511 человек и 128 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом и приспособлениями, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной посменной работе в любых условиях.Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. Сообщить о замеченных повреждениях можно по телефону Единого контакт-центра 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).Какая погода ожидает жителей Владимирской области 4 июня?Завтра во Владимирской области будет без осадков. Температура воздуха днем до +15°C. Ночью столбик термометра опустится до +5°C.Ветер западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 747 до 752 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды4 июня отмечается день памяти мученика Василиска. Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что "хорошее утро с песен птиц начинается". Если на Василиска соловей поет всю ночь, то день погожий будет. А если в этот день хорошо пахнет жимолостью – к дождю.4 июня наши предки следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы – к урожаю огурцов. На хороший урожай указывали и сильные росы.Фото pxfuel.com