Во Владимире из-за непогоды сразу на нескольких улицах ветер повалил деревья.
Сегодня днем...
Во Владимире из-за непогоды сразу на нескольких улицах ветер повалил деревья.
Сегодня днем Владимирскую область накрыло сильным ливнем и ветром. В некоторых районах города и области ветер повалил деревья.
На Юбилейной и Восточной улицах города аварийные бригады оперативно ликвидируют последствия ветра. В Александрове ветки от деревьев упали на припаркованную машину.
На участке трассы Судогда – Муром затруднено движение автомобилей.
Фото Подслушано во Владимире