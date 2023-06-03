Во Владимире из-за непогоды сразу на нескольких улицах ветер повалил деревья. Сегодня днем...

Во Владимире из-за непогоды сразу на нескольких улицах ветер повалил деревья.Сегодня днем Владимирскую область накрыло сильным ливнем и ветром. В некоторых районах города и области ветер повалил деревья.На Юбилейной и Восточной улицах города аварийные бригады оперативно ликвидируют последствия ветра. В Александрове ветки от деревьев упали на припаркованную машину.На участке трассы Судогда – Муром затруднено движение автомобилей.Фото Подслушано во Владимире