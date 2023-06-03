Во Владимире, на трассе М-7 сгорел трактор.
2 июня 2023 года в Главное управление МЧС России по...
Во Владимире, на трассе М-7 сгорел трактор.
2 июня 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщение о загорании трактора по адресу: г Владимир, трасса М-7, южный объезд, 176 км.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение трактора. Площадь пожара 10 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлеклись 3 единицы техники, 11 человек личного состава.
Фото МЧС России по Владимирской области