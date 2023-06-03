Во Владимире за 2022 год врачи отделения патологии новорожденных ОДКБ выходили 82 недоношенных...

Во Владимире за 2022 год врачи отделения патологии новорожденных ОДКБ выходили 82 недоношенных малыша.Малыши, с весом от 500 грамм ежедневно помогают высококвалифицированные специалисты. Их огромный опыт, постоянное обучение и саморазвитие позволяют заботиться о здоровье и хорошем прогнозе для «ранних» детей.За 2022 год через заботливые руки специалистов отделения прошло более 290 детей, из которых 28% дети, родившиеся с весом менее 1500 грамм. Помимо возможности соблюдения строго охранительного теневого и термосберегающего режима детей в кувезах и кроватках с подогревом, в отделении есть палаты совместного пребывания матери и ребенка, где мама может постоянно находиться с ребенком. Об этом сообщает Областная детская клиническая больница г.Владимир.Бронхолёгочная дисплазия и длительная кислородотерапия, ретинопатия недоношенных и риск нарушения зрения, поражение ЦНС, тяжёлые анемии и остеопении, внутриутробные инфекции и их последствия, врождённые пороки развития . Все это только небольшая часть проблем, с которыми сталкиваются малыш и мама при рождении раньше срока, ведь борьба идёт за каждый набранный грамм и за каждый миллилитр молока.Сюда привозят деток из роддомов всей области и города, малышей из блока интенсивной терапии и реанимации новорожденных ОПЦ, ОДКБ.В этом году отделению исполняется 40 лет.Фото: ОДКБ города Владимира; pxfuel.com