Скорость порывов ветра усилится до 17 метров в секунду. Прогнозируется ливень.

Во Владимирской области 3 июня ожидаются ураган, град и гроза. Об этом рассказали во «Владимирэнерго».Скорость порывов ветра усилится до 17 метров в секунду. Прогнозируется ливень.В связи с ухудшениями погоды, на случай аварий на объектах энергосистемы компания подготовила 139 бригад энергетиков, в состав которых вошли 511 человек и 128 единиц техники. Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием и резервными источниками питания.Жителей региона призывают быть осторожными и не приближаться к оборванным проводам. При обнаружении поломок следует звонить во «Владимирэнерго», либо в МЧС.