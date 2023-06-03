Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о присвоении чужого...

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о присвоении чужого имущества.Cледственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, а именно присвоение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В ходе разбирательства установлено, что обвиняемая, занимала должность продавца-кассира в одном из магазинов в городе Вязники. К тому же являлась материально-ответственным лицом, женщина вынесла из помещения магазина доверенный ей товар на сумму более 13 000 рублей. Факты присвоения были зафиксированы видеокамерами.На период следствия женщине была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.В итоге, обвиняемая полностью возместила материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com