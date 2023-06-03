Во Владимирской области в реку Оку выпустили более 6 тысяч молодых особей стерляди. Министерство...

Во Владимирской области в реку Оку выпустили более 6 тысяч молодых особей стерляди.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщает, что сотрудники ГБУ «Владупрадор» выпустили в реку Оку в Муромском районе свыше 6 тысяч молодых особей стерляди. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Мероприятие прошло в рамках программы воспроизводства водных биологических ресурсов, инициированной Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.До места выпуска мальков доставили в специальных контейнерах с водой, которая специально насыщается кислородом. Затем в ёмкости закачали воду из реки для того, чтобы выровнять температуру и повысить выживаемость рыбы в естественной среде обитания.В последующем выпущенная молодь, достигнув половозрелого возраста (у самцов это 4-5 лет, у самок – 7-8 лет) с плодовитостью от 4 до 140 тысяч икринок, позволит поддерживать необходимый баланс популяции владимирской стерляди.Фото Правительства Владимирской области