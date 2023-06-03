Тысячи людей остались без света.

Через Владимирскую область 3 июня мощный грозовой фронт. Выпал град, повреждены автомобили, с корнем вырваны сотни деревьев по всему региону, тысячи людей остались без электричества.Очевидцы опубликовали в соцсетях множество постов, описывая последствия бушевавшего урагана. От стихии пострадали, как минимум, жители шести районов, в которых наблюдались перебои со светом. Восстановление энергоснабжения продолжается.Добавим, что по МЧС, 4 и 5 июня регион ожидаются заморозки, осадки и новое усиление ветра до 17 м/c.