За прошедшую неделю в Перинатальном центре города Владимира на свет появились сразу три пары...

За прошедшую неделю в Перинатальном центре города Владимира на свет появились сразу три пары двойняшек.За прошедшую неделю с 22 по 28 мая проведено 153 родов, из них 52 в Перинатальном центре. На свет появились три пары двойняшек. Об этом сообщает Областной перинатальный центр.10 деток родились ранее срока, самый маленький из них весом 1000 гр. У одной из пациенток родилась долгожданная двойня. Возраст пациентки далеко за 30 и в анамнезе уже несколько неудачных попыток деторождения. И вот наконец в результате подготовки к беременности, правильного ее ведения специалистами Перинатального Центра, женщина стала мамой сразу мальчика и девочки.7 женщин родоразрешены с различными формами сахарного диабета.Все мамочки и детки здоровы. Те, кто родился доношенными, сегодня и завтра готовятся на выписку.Фото pxfuel.com