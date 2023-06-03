Жителей Владимира ждут летние музыкальные вечера на открытых площадках города.
Уже в эти выходные...
Жителей Владимира ждут летние музыкальные вечера на открытых площадках города.
Уже в эти выходные все любители музыки смогут бесплатно посетить концерты лучших профессиональных коллективов Владимира, а также насладиться музыкой различных направлений и жанров. Об этом сообщается на сайте afisha.koncerts.
Июнь:
3 июня с 16.00 – Городской духовой оркестр (смотровая площадка на улице Георгиевской);
4 июня с 11.30 – ансамбль народной музыки «Вишенка» (парк культуры и отдыха «Дружба»);
25 июня с 17.00 – камерный хор «Распев» (смотровая площадка на Георгиевской);
25 июня с 18.00 – Музыкальный театр «Разгуляй» (смотровая площадка на Георгиевской).
Июль:
1 июля с 17.00 – камерный хор «Распев» (смотровая площадка на Георгиевской);
2 июля с 18.00 – Музыкальный театр «Разгуляй» (смотровая площадка на Георгиевской);
8 июля с 17.00 – ансамбль народной музыки «Вишенка» (смотровая площадка на Георгиевской).
Август:
20 августа с 17.00 – ансамбль народной музыки «Вишенка» (смотровая площадка на Георгиевской);
27 августа с 18.00 – Музыкальный театр «Разгуляй» (смотровая площадка на Георгиевской).
Фото pxfuel.com