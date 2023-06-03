Жителей Владимира ждут летние музыкальные вечера на открытых площадках города. Уже в эти выходные...

Жителей Владимира ждут летние музыкальные вечера на открытых площадках города.Уже в эти выходные все любители музыки смогут бесплатно посетить концерты лучших профессиональных коллективов Владимира, а также насладиться музыкой различных направлений и жанров. Об этом сообщается на сайте afisha.koncerts.Июнь:3 июня с 16.00 – Городской духовой оркестр (смотровая площадка на улице Георгиевской);4 июня с 11.30 – ансамбль народной музыки «Вишенка» (парк культуры и отдыха «Дружба»);25 июня с 17.00 – камерный хор «Распев» (смотровая площадка на Георгиевской);25 июня с 18.00 – Музыкальный театр «Разгуляй» (смотровая площадка на Георгиевской).Июль:1 июля с 17.00 – камерный хор «Распев» (смотровая площадка на Георгиевской);2 июля с 18.00 – Музыкальный театр «Разгуляй» (смотровая площадка на Георгиевской);8 июля с 17.00 – ансамбль народной музыки «Вишенка» (смотровая площадка на Георгиевской).Август:20 августа с 17.00 – ансамбль народной музыки «Вишенка» (смотровая площадка на Георгиевской);27 августа с 18.00 – Музыкальный театр «Разгуляй» (смотровая площадка на Георгиевской).Фото pxfuel.com