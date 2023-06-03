42-летняя жительница Вязников ждет суда за кражу. Об этом сообщают в областном УМВД. Известно, что женщина работала в одной из торговых точек города продавцом-кассиром. Используя свою

42-летняя жительница Вязников ждет суда за кражу. Об этом сообщают в областном УМВД. Известно, что женщина работала в одной из торговых точек города продавцом-кассиром. Используя свою должность, фигурантка вынесла из магазина товар на сумму в 13 тысяч рублей. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Женщину задержали и завели на нее уголовное дело по ч. 1 ст. 160