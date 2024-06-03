Циклоническая депрессия станет причиной дождей и гроз во Владимирской области Владимирская...

"Циклоническая депрессия" станет причиной дождей и гроз во Владимирской областиВладимирская область окажется на периферии обширной "циклонической депрессии", центр которой расположен над Карелией, из-за чего в 33-м регионе установится облачная погода и пройдут дожди и грозы. Об этом рассказали в метеоцентре "Фобос".Завтра (4 июня 2024 года) температура воздуха во Владимирской области днем повысится до +21..+22°C. Ночью столбик термометра опустится до +14..+16°C.Ветер западный, 4м/с.Атмосферное давление 741 - 743 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыНаши предки говорили: если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится. А вот сильный туман и обильные росы - к хорошему урожаю. Существовала в народе и такая погодная примета: ночью запел соловей - к ясной погоде.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений