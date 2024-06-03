Маршрут 26с будет обслуживать перевозчик, которого до этого не было на дорогах города. Новая транспортная компания «СитиБас33» выведет свои автобусы на линию с 18 июня, а пока еще действует

Маршрут 26с будет обслуживать перевозчик, которого до этого не было на дорогах города. Новая транспортная компания «СитиБас33» выведет свои автобусы на линию с 18 июня, а пока еще действует временный контракт с организацией «ЕвроТрансВладимир плюс», руководителем которой является Бадри Белкания. Как указано в релизе горадминистрации, с одной конечной остановки до другой автобусы будут ходить по