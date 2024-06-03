Дмитрий Наумов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне Сновицы-Веризино Работы...

Дмитрий Наумов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне Сновицы-ВеризиноРаботы ведутся активно, но когда завершатся, по-прежнему неясно...Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест и возводится по нацпроекту "Образование".По контракту, сдать объект должны в начале сентября 2024 года. Но, очевидно, строители не успевают.В планах мэрии принять школу до конца года. На сегодня большая часть работ сделана.Планируется, что в новой школе появится два бассейна, большие спортивный и актовый залы, медблок, библиотека, зал хореографии.