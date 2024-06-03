Дмитрий Наумов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне Сновицы-Веризино
Работы...
Дмитрий Наумов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне Сновицы-Веризино
Работы ведутся активно, но когда завершатся, по-прежнему неясно...
Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест и возводится по нацпроекту "Образование".
По контракту, сдать объект должны в начале сентября 2024 года. Но, очевидно, строители не успевают.
В планах мэрии принять школу до конца года. На сегодня большая часть работ сделана.
Планируется, что в новой школе появится два бассейна, большие спортивный и актовый залы, медблок, библиотека, зал хореографии.