Из горящей квартиры в центре Владимира спасли 9 человек Сегодня утром (3 июня 2024 года) во...

Из горящей квартиры в центре Владимира спасли 9 человекСегодня утром (3 июня 2024 года) во Владимире на улице Дворянской произошел пожар."По приезду первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в квартире на третьем этаже и сильное задымление на 4 и 5 этажах", - сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.По информации спасателей, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети или электрооборудования.9 человек были спасены, 20 человек эвакуировано.На тушение привлекалось 25 человек и 4 единицы техники.Фото, видео: МЧС по Владимирской области