Из горящей квартиры в центре Владимира спасли 9 человек
Сегодня утром (3 июня 2024 года) во...
Из горящей квартиры в центре Владимира спасли 9 человек
Сегодня утром (3 июня 2024 года) во Владимире на улице Дворянской произошел пожар.
"По приезду первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в квартире на третьем этаже и сильное задымление на 4 и 5 этажах", - сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.
По информации спасателей, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети или электрооборудования.
9 человек были спасены, 20 человек эвакуировано.
На тушение привлекалось 25 человек и 4 единицы техники.
Фото, видео: МЧС по Владимирской области